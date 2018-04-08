الإطاحة بشاب يتباهى بتهوره في قيادة السيارات على مواقع التواصل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطاحت دوريات إدارة مرور محافظة الطائف، بمواطن ” قائد مركبة ” يبلغ من العمر 25 عامًا، اعتاد الظهور في مواقع التواصل لاستعراض تهوره في قيادة السيارة، الأمر الذي يعرض حياة الآخرين للخطر.

حيث ظهر الشاب بعدة مقاطع مصورة، متعمدًا الاصطدام بسيارات أخرى، أو يقود بشكل متهور، ولم يكتفِ بذلك، بل قام ببث تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التباهي والتفاخر بذلك.

يشار إلى أنه قد تم عرض أوراق الشاب المتهور على الهيئة المرورية فور القبض عليه، وذلك بغرض إصدار العقوبات النظامية بحقه.