حسام غالي يحدد البلد المستضيفة لمهرجان اعتزاله

نواف السالم(صدى):

قرر قائد الأهلي المصري حسام غالي، تنظيم مهرجان اعتزاله، المقرر مايو القادم، في الإمارات.

ومن المقرر أن تقام مباراة كبيرى بين الأهلي وأحد الأندية الأوروبية في يوم 11 مايو المقبل؛ بمناسبة اعتزال الكابيتانو ولاعب النصر السابق.

وكان غالي أعلن اليوم أنه سيعتزل الكرة نهاية الموسم الجاري، رغم إعلان مدرب الفريق حسام البدري ترحيبه ببقاء اللاعب لمدة موسم آخر، على أن يتولى غالي منصب منسق عام قطاع كرة القدم بالأهلي بعد الاعتزال.