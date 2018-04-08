بالصور.. الإطاحة بعصابة لتنظيم السهرات الماجنة والقمار بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة جازان في الإطاحة بعصابة مكونة من مجموعة من الآسيويين تقوم بلعب القمار وتنظيم السهرات والحفلات الماجنة بمقر سكنهم بإحدى الشقق في المنطقة.

وفي التفاصيل، أوضحت الشرطة أن إحدى دوريات الأمن الميدانية لاحظت انبعاث رائحة كريهة من الموقع، فتم طلب تعزيزات وجمع معلومات والحصول على إذن مسبق بتفتيش الشقة، وذلك عندما اشتبهت في اثنين يترددان على إحدى الشقق بما يثير الشبهة، فوضعتهما هما والموقع تحت المراقبة.

وأضافت أنه تم العثور في الشقة على عبوات مليئة بمادة العرق المسكر، و24 سيجارة حشيش، و9 حبات كبتاجون، ومبلغ مالي، بالإضافة إلى اكتشاف أن الشقة معدة لإقامة السهرات الماجنة ولعب القمار مقابل مبالغ مالية، بينما تم إحالة الجميع إلى مركز الشرطة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

