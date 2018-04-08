بالفيديو.. 24 ساعة لعلا الفارس في باريس
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس ، مقطع فيديو لها وهي في رحلة لباريس وعلقت عليه ” قضوا معي 24 ساعة في باريس ” .
وظهرت الفارس في الفيديو وهي تزور أشهر المعالم السياحية في باريس ، أهمها ط برج إيفل ” ، مؤكده ” باريس هي بلد الجمال والموضة ” .
وقالت علا في فيديو آخر ” أنا دايما بكون مرتاحة ومبسوطة لما بكون في باريس .. لعدة أسباب ولكن أهمها لأنها واجهة الجمال لكل مرأة واثقة بنفسها ” .
وتابعت علا ” لأننا بنستحقه .. شعار لا يؤمن بس بالجمال الخارجي بل لأني أنا كمان بآمن فيه وهو جمالنا من الداخل ” .
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 56 دقيقة
الثقة بالنفس هي ثقتك برب العالمين وطاعته ولتزامك بالتعاليم الأسلامية والمحافظة على صلواتك وحفظك عرضك
وحجابك
هذا الي تسويه انت وأشكالك السمرمد اسمها الثقه بالشيطان والعياذ بالله
الله المستعان
نهى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 13 دقيقة
ايش ها الجمال
خلود[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 9 دقائق
حلوة باريس