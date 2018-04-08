بالفيديو.. 24 ساعة لعلا الفارس في باريس

باريس(صدى):

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس ، مقطع فيديو لها وهي في رحلة لباريس وعلقت عليه ” قضوا معي 24 ساعة في باريس ” .

وظهرت الفارس في الفيديو وهي تزور أشهر المعالم السياحية في باريس ، أهمها ط برج إيفل ” ، مؤكده ” باريس هي بلد الجمال والموضة ” .

وقالت علا في فيديو آخر ” أنا دايما بكون مرتاحة ومبسوطة لما بكون في باريس .. لعدة أسباب ولكن أهمها لأنها واجهة الجمال لكل مرأة واثقة بنفسها ” .

وتابعت علا ” لأننا بنستحقه .. شعار لا يؤمن بس بالجمال الخارجي بل لأني أنا كمان بآمن فيه وهو جمالنا من الداخل ” .