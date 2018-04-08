تجاهل ” المولد ” سيد الموقف في فوز ليفانتي على لاس بالماس

طلال الغامدي(صدى):

يواصل ليفانتي الإسباني تجاهل المحترف السعودي فهد المولد، على الرغم من انضمامه للمرة الأولى في قائمة الـ 18 لاعب لمواجهة لاس بالماس التي انتهت بفوز الأول بثنائية.

وعلى الرغم من جلوس المولد على مقاعد بدلاء ليفانتي، إلا أنه اكتفى بمشاهدة المباراة؛ حيث واصل المدرب تجاهله، ولم يحصل على فرصة المشاركة في اللقاء.

يجدر الإشارة إلى أن ليفانتي الذي يلعب له فهد المولد نجح في حصد 3 نقاط ثمينة بفوزه 2-1 على لاس بالماس؛ ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة.