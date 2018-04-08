بالفيديو.. بالتزامن مع زيارة ولي العهد.. كلمات للملك فيصل بفرنسا قبل عقود

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ” رحمه الله ” إلى فرنسا قبل 50 عاماً، وذلك بالتزامن مع الزيارة الحالية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وأوضح مقطع الفيديو الذي يعود إلى ما أكثر من 50 عاماً، مؤكداً في كلمته بباريس على عمق العلاقات بين المملكة وفرنسا، قائلاً : ” من دواعي سروري أن تكون العلاقات بين بلدينا وشعبينا على أحسن ما يرام في جميع المجالات وكل المجالات ” .