بالصور.. لجين عمران تذهل متابعيها بإطلالة ساحرة

أماني الغامدي(صدى):

اذهلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران، جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، بإطلالتها الساحرة في جلسة تصوير جديدة.

حيث ظهرت لٌجين في الصور وهي ترتدي فستان ذهبي مخطط ، وفي إحدى الصور أمامها أكواب من الشاي ، وعلقت عليها ” كلمات أعجبتني .. كن سيد مزاجك .. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك و متعتك افعل ما تحب .. رافق من تحب .. حتى لو كان كوب شاي .. أو كتاب.. أو موسيقى ” .