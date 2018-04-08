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بالصور.. لجين عمران تذهل متابعيها بإطلالة ساحرة

بالصور.. لجين عمران تذهل متابعيها بإطلالة ساحرة
أماني الغامدي(صدى):

اذهلت الإعلامية السعودية لٌجين عمران، جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام ، بإطلالتها الساحرة في جلسة تصوير جديدة.

حيث ظهرت لٌجين في الصور وهي ترتدي فستان ذهبي مخطط ، وفي إحدى الصور أمامها أكواب من الشاي ، وعلقت عليها ” كلمات أعجبتني .. كن سيد مزاجك .. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك و متعتك افعل ما تحب .. رافق من تحب .. حتى لو كان كوب شاي .. أو كتاب.. أو موسيقى ” .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياااارب صبرني

[ عدد التعليقات: 2410 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله استرى نفسك

[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 1 ساعة

لا يوجد عندكم يا صدى اخبار الى اخبار العجوز هذي

لا وتقول انها سعودية // لاحول ولا قوة الى بالله

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 1 ساعة

هذي ماغير اشوفلها بالجرايد تمشي وتسولف وتاكل وتشرب وعجزت افهم وش هي تشتغل
يعني هي رقاصه ولا ممثلة ولا تفتح علب سردين الله المستعان
ثاني شي ملابسها ذكرتني بمساحات القلابي القديمة الي ورا الكفرات لجل بالليل ونت سايق تنتبه
الحين صارت ملابس
الله لا يبلانا الناس تهبلت والحريم فسقو وصار لا في حشمة ولا خوف ولا أخلاق
والله العظيم ذاني رجال استحي البس قميص علاقي وسروال سنه امشي فيه بالحوش
وذل ماغير فسخ وتفسخ قدام خلق الله اعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 28384 ] نشر منذ 38 دقيقة

وينك من أول يالوجين
أيام الشباب والخشم المطعوج
الحين بعد ماصرتي عجوز👵
جيتي تستعرضين
أنتي مثل الجدار المزخرف
من برى
لكن جوه تراب وأسمنت وحديد مصدي🤗🤗🤗

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