” تعليم بيشة ” تحدد موعد إيداع مكافآت معلمي المدارس الليلية

أبها(صدى):

أعلنت المديرية العامة للتعليم بمحافظة بيشة، اليوم الأحد، موعد إيداع رواتب ومكافآت المعلمين والإداريين بالمدارس الليلية، والمستخدمين في حساباتهم البنكية.

ومن جانبه، أكد ناجي السبيعي، المتحدث الرسمي باسم تعليم بيشة، أن قسم تعليم الكبار وقسم النفقات والرواتب بالإدارة، قد انتهى من إيداع مكافآت معلمي المدارس الليلية للمعلمين والإداريين والمستخدمين، لأشهر ربيع الأول وربيع الآخر وجمادى الأولى من عام 1439هـ بالتّدرج، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.