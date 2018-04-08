الإمارات تقرر إنفاق 11 مليار درهم كمساعدات عقب شكوى مواطن

أبوظبي(صدى):

قررت الإمارات إنفاق 11 مليار درهم كمساعدات اجتماعية لمحدودي الدخل بعد شكوى أحد المواطنين ويدعى علي المزروعي، من غلاء المعيشة في اتصال مع إذاعة عجمان المحلية.

وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها، أن: ” المجلس استضاف علي المزروعي، المواطن الذي اشتكى من ارتفاع الأسعار والغلاء عبر إذاعة عجمان، ووجه بتعيينه باحثًا اجتماعيًا في وزارة تنمية المجتمع. ”

وأضاف ” آل مكتوم ” قائلًا: ” مجلس الوزراء استمع إلى خطة وزيرة تنمية المجتمع، في الوقت الذي اعتمد فيه 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات المقبلة. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه اتصل ” المزروعي ” بإذاعة عجمان؛ بهدف إيصال احتياجات أصحاب الدخل المحدود، لكن لم قاطع المذيع المزروعي نافيًا صحة كلامه؛ الأمر الذي دفع بولي عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إلى إيقاف المذيع عن العمل؛ لأنه تحدث بأسلوب غير لائق.