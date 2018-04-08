السومة ثابت والبقية راحلون.. جماهير الراقي تدعم مهاجمها وأخرون يطالبون بمعاقبته

سلسبيل سعيد(صدى):

أثار تصرف مهاجم الأهلي السوري عمر السومة، أمس السبت، خلال استبداله في مباراة الهلال جدلا واسعًا بين جماهير الراقي.

وجاء رد فعل الجماهير ما بين مؤيد ومعارض لتصرف السومة الذي اعترض بغضب على قرار المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف باستبداله في مثل تلك المباراة الهامة.

ودشن المغردون وجماهير الاهلي وسم ” السومة ثابت والبقية راحلون ” ؛ والذي شهدت تغريدات مدعمة له، وأخرى رافضه لتصرفه.

وترصد ” صدى ” أبرز التغريدات التي تشاركها المغردون عبر الوسم.

قال أحد المتابعين المتضامن مع السومة : ” نعم الكيان أهم من أي لاعب .. لكن إدارتكم الهزيلة الفاشلة اضعفت هذا الكيان العظيم مابين تفريط وتنازلات وبيانات خانعة وقرارات عشوائية .. والآن بالتضييق على عُمر ، لن نقبل بتاتاً وليعلم الجميع أن السومة ثابت والبقية راحلون “.

وتابع أخر معارض للسومة وتصرفه الغير لائق في حق مدربه: ” تيسير كابتن الفريق ومقدم مستوى أفضل من السومة لم يعترض على التغيير لأنه مؤدب والسومة صار أكبر من الفريق! “.

وغرد أخر مدعم للمهاجم السوري: ” ثابت بقلوبنا قبل مايكون ثابت بنادينا “، وهاجم أخر المدرب قائلًا :” كان تبديل خاطئ من المدرب حينما اخرج السومه “.

وكتب أخر :” السومة اثبت من خلال أرقامه ال٣ سنوات الماضيه انه من انجح المهاجمين على مرّ الدوري ، هبوط مستواه لا يعني انه سيئ ،الادارة “المكلفة” ستتحمل مايجري مع السومة الان من” تطفيش” مستقبلاً “.