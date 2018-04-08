نصائح هامة لمواجهة شراهة الأكل خلال فترة الحيض

أماني الغامدي(صدى):

عاني الكثيرات من الإقبال المفرط على الطعام، والرغبة في تناول الحلويات أثناء الدورة الشهرية، ولا يستطعن السيطرة على أنفسهن، ويسيطر الخوف من زيادة الوزن في هذه الفترة، لذا تعلّمي كيف تحدين من الإقبال بإفراط على الطعام، أثناء هذه الفترة وبعدها:

بديل الشوكولا

تساعد مكملات الماغنسيوم على الحد من الرغبة في تناول الشوكولا، وينصح بتناول organic niga، وهي أكياس تحتوي على مستخلص نباتي يحول حليب الصويا إلى التوفو، وتحتوي على حوالي 90٪ من كلوريد المغنيسيوم، ولتحضيرها قومي بخلط 22 غراماً منها في لتر من الماء، واشربي كوبا منها قبل النوم بساعة، فستساعدك على النوم بشكل أفضل، وتقلل من الإجهاد بشكل ملحوظ.

شرب الماء بكثرة

شرب الماء مهم جدًا لصحة وترطيب الجسم، لا سيما في هذه الفترة، لذلك ينصح بشرب الماء بكميات كثيرة.

مشروب الشكولا الداكنة

قد تجربين الوصفة السابقة وتبقى الرغبة الملحة في تناول الشوكولا مسيطرة عليك، لا بأس من شرب الشوكولاتة الداكنة أو الكاكاو الساخن غير المحلى، ويمكنك تحضير مشروب لذيذ الطعم ومنخفض السعرات الحرارية، عن طريق إضافة ملعقتين من الكاكاو الباودر العضوي غير المحلى، مع ملعقة كبيرة من كريمة جوز الهند إلى الماء المغلي، ويمكنك تحليتها بكمية قليلة من الستيفيا، وهي نبات سكري، أو شراب القيقب، ستسد هذه الوصفة من شهيتك وتحد من النهم للطعام في فترة الحيض.

تناول السبيرولينا

تعرف السبيرولينا بأنها مكمل غذائي يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، فهي تمنحك البروتينات اللازمة لجسمك، كما تعالج تقلصات الطمث، يمكنك تناولها قبل الوجبات للحد من تناول الطعام بكميات كبيرة، كما أنها تعد مصدراً غنياً بالكالسيوم والحديد والعناصر المغذية الأخرى.

جوز الهند المبشور والألياف

غالباً ما تشعرين بالجوع قبل الحيض بـ6 أيام تقريباً، لذا ننصحك بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، كما يساعدك جوز الهند المبشور على كبح جماح شهيتك والنهم للطعام.

تجنب الأطعمة المصنعة

ابتعدي تماماً عن الأطعمة المصنعة والحلوى والصودا والخبز، مثل الكروسان والدانس وغيرهما، واستبدليها بالكاسترد؛ لأنه يحتوي على كميات كبيرة من البروتينات وكربوهيدرات أقل، كذلك تناولي الخضراوات والسلطات بدلاً من الحلوى والسكريات، فضلاً عن الأطعمة الغنية بالألياف.

القرفة

هي واحدة من أفضل المشروبات المخصصة لهذه الفترة، فهي تساعد في علاج التقلصات وتهدئ المعدة، كما تعد من المشروبات اللذيذة والغنية بالعناصر والمعادن والألياف والفيتامينات.

تمرينات النفس العميق

راقبي معدل التنفس أثناء الدورة الشهرية، واكثري من تمرينات النفس العميق لمدة 3 دقائق يوميًا، وتجنبي المنبهات كالقهوة والشاي؛ لأنهما يزيدان من تهيج المعدة، أو الأطعمة التي تسبب التهاب الأمعاء، كذلك تجنبي الاجهاد وابتعدي عن الكحوليات والمشروبات المحلاة.

فضلا عن اتباع حمية غذائية مخصصة لهذه الفترة، تكثر بها الوجبات الخفيفة، عليك تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة، إلى جانب الامتناع التام عن قياس وزنك يومياً، وستشعرين مع الوقت بالسيطرة على الأكل العاطفي، والخروج من هذه الفترة بسلام دون زيادة في الوزن.