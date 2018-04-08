قبل أكثر من 30 عاما.. فيديو نادر لطلاب يتحدون السيول للذهاب لمدرستهم

علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر يعود تاريخه إلى أكثر من 30 عامًا، عن مجموعة من الطلاب والمعلمين تتحدى السيول في محاولة منهم للذهاب إلى مدرستهم، وذلك رغم جريان الأودية بالسيول.

وأظهر الفيديو أحد المعلمين، ويسمى جار الله مطلق الحيدان، يقول إنه عندما أرادوا التوجه إلى المدرسة، وجدوا الوادي امتلأ بالسيول التي يتأثر بها سكان قريتهم الواقعة بمنطقة حائل؛ حيث جاء ذلك صباح يوم السبت (29/8/1408هـ).