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قبل أكثر من 30 عاما.. فيديو نادر لطلاب يتحدون السيول للذهاب لمدرستهم

قبل أكثر من 30 عاما.. فيديو نادر لطلاب يتحدون السيول للذهاب لمدرستهم
علي العنزي(صدى):

كشف مقطع فيديو نادر يعود تاريخه إلى أكثر من 30 عامًا، عن مجموعة من الطلاب والمعلمين تتحدى السيول في محاولة منهم للذهاب إلى مدرستهم، وذلك رغم جريان الأودية بالسيول.

وأظهر الفيديو أحد المعلمين، ويسمى جار الله مطلق الحيدان، يقول إنه عندما أرادوا التوجه إلى المدرسة، وجدوا الوادي امتلأ بالسيول التي يتأثر بها سكان قريتهم الواقعة بمنطقة حائل؛ حيث جاء ذلك صباح يوم السبت (29/8/1408هـ).


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 711 ] نشر منذ 3 ساعات

الله اكبر على سنين مرت وكنها سحاب..

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعطيهم العافيه

[ عدد التعليقات: 5960 ] نشر منذ 2 ساعتين

فرق بين ايام الفقر والتخلف وبين ايام والعلم والحضارة والا كيف بإنسان عاقل يرسل أبنائه للموت في الأودية وأمراض الكلورا والربو والجدري لذلك نحمد الله على كل هذه النعم وتدرك مشاكل الماضي

[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة

الواقع .. العكس صحيح كانو حريصين على العلم ولا فيه لاكوليرا ولا غيره ، الحين اجازات وامراض ولايعرفون يكتبون

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