محافظ ” منشآت ” : لائحة ” حاضنات الأعمال ” تدعم الابتكار وزيادة الاستثمار

حسين العلي(صدى):

أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة التي أعتمدها مجلس إدارة الهيئة، ستوفر بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاع الحكومي والخاص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثمناً لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اعتماده للائحة.

وأوضح محافظ ” منشآت ” أن اللائحة تهدف إلى جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، إضافة إلى تحفيز المنصات الحالية للتوسع وتقديم خدمات بشكل أكبر، والتعريف بالحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة ودورها في دعم المشاريع الريادية والناشئة أمام الجهات ذات العلاقة.

وبين المهندس صالح الرشيد أن اللائحة تتضمن عدة بنود، منها: آلية طلب ترخيص حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والمساحات المشتركة وشروط الموافقة على الطلب، والخدمات الأساسية التي يجب تقديمها للمستفيدين، وآلية التفتيش والمراقبة على الحاضنات.

ودعا محافظ ” منشآت ” المعنيين والمهتمين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في المملكة إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://ep.smea.gov.sa للإطلاع على كامل بنود اللائحة وشروط وخطوات طلب الترخيص.

إلى ذلك، حددت “منشآت” تعريف حاضنات الأعمال بأنها:”كيان يهدف لدعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، والتي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع على أن تقدم خلال مدة زمنية محددة ” .

وعرفت مسرعات الأعمال بأنها: ” كيان يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تتراوح غالبا من ثلاث إلى ستة أشهر من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد والتي تشمل توفير مساحات للعمل، و خدمات لتطوير الاعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم تمويل للمشروع وتسهيل الوصول للمستثمرين مقابل الحصول على حصة في الشركة ” .

أما مساحات العمل المشتركة، عرفتها ” منشآت ” بأنها: ” كيان قائم على الاقتصاد التشاركي يهدف لتوفير مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشهر لريادي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل والشركات، من خلال توفر الخدمات الأساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحة مؤثثة و خدمات الاتصالات والسكرتارية، بالإضافة إلى إمكانية إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات الاستشارية ” .

يذكر أن ” منشآت ” سعت إلى ايجاد تنظيم عمل حاضنات الأعمال كونه يعتبر من المهام الموكلة لها بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11-7-1437هـ القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت الفقرة (11) من المادة الثالثة أن من مهام الهيئة إيجاد وتنظيم حاضنات للتقنية الأعمال.