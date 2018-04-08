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بالفيديو.. أفعى تقفز من شجرة إلى أخرى داخل مدرسة بطريقة مذهلة

بالفيديو.. أفعى تقفز من شجرة إلى أخرى داخل مدرسة بطريقة مذهلة
كانبرا(صدى):

أثارت أفعى ذهول الموظفين والطلاب داخل مدرسة في كوينزلاند الأسترالية، عندما نجحت في القفز من شجرة إلى أخرى.

وكان تنبه الموظفون في المدرسة بوجود أفعى تختبئ وسط الأشجار خارج أحد المكاتب، وحاولوا الوصول إليها بواسطة عصا طويلة، لكن يبدو أنها شعرت بالخطر، وفاجأت الجميع بالقفز من شجرة إلى شجرة.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1604 ] نشر منذ 16 دقيقة

سبحان الله العلي العظيم🐍

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