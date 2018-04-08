” الشهري ” لـ الدول المتراجعة عن إدانة الكيماوي السوري : أرسلوا أفرادكم هناك

دمشق(صدى):

هاجم الدكتور حمدان الشهري، المحلل السياسي، الدول التي تدين دائماً استخدام النظام السوري للغازات السامة الكيميائية ضد المدنيين، وتتوعد بأن يكون هناك رد حازم في حال حدوث ذلك.

وأكد ” الشهري ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن هذه الدول تتراجع بعد أن يقصف النظام السوري المدنيين بالكيماوي، بحجة التأكد من إذا كان النظام استخدم بالفعل هذه الغازات.

وتحدَّى الشهري هذه الدول بأن ترسل مواطنيها إلى هذه البلدات والمناطق المنكوبة في سوريا، ليروا بأنفسهم ما إذا كان أفرادهم قتلوا نتيجة لهذه الغازات أم لا.

يذكر أن النظام السوري كان قد قصف مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية، ليل السبت، بغازي الأعصاب والكلور السامين، ما أسفر عنه مقتل نحو 200 شخص بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.