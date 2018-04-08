بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات.. إطلاق سراح سلمان خان

نورة الشهري(صدى):

أطلقت محكمة هندية، أمس السبت، سراح نجم بوليوود سلمان خان بكفالة في قضية انتشرت انتشارًا كبيرًا بين الملايين من معجبيه؛ حيث أثرت على شعبيته وجماهيريته.

وصرح ماهيش بورا محامي النجم الهندي للصحفيين قائلًا إن الممثل خرج السبت من السجن بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، كما أطلق محبوه الألعاب النارية أمام منزله في مومباي احتفالًا بخروجه من السجن.

ومن الجدير بالذكر، إنه قضت المحكمة بسجن سلمان خان، يوم الخميس، وذلك لمدة خمس سنوات لإدانته بالصيد غير المشروع.

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