” الجوازات ” تكشف إمكانية استرداد المبلغ المتبقي من رسوم التأشيرة

حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن إمكانية استعادة باقي المبلغ الذي تم تسديده لتأشيرة خروج وعودة إذا لم يتم اكتمال مدة السفر الذي أصدرت التأشيره بناء عليه.

ووجه مواطن سؤال للمديرية عبر موقع ” تويتر ” ، قائلاً : ” السلام عليكم سابقاً سويت تأشيرة خروج وعودة حق سنة وسدت المبلغ ورجعت بعد شهر هل في إمكانية استرداد باقي المبلغ ” .

وردّت إدارة الحساب على المواطن، قائلة : ” أهلاً بك، لا يمكنك استرداد الرسوم بعد تنفيذ العملية ” .