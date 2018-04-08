رحيل الإعلامية المصرية آمال فهمي عن عمر يناهز 92 عاما

القاهرة(صدى):

رحلت الإعلامية المصرية الكبيرة آمال فهمي، اليوم الأحد، عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 92 عامًا.

وأعلن عن وفاتها الإعلامي المصري محمد سعيد محفوظ عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” قائلًا: ” رحلت ملكة الكلام.. إنَّا لله وإنا إليه راجعون ” .

يجدر الإشارة إلى أن أمال فهمي من أشهر الإذاعيين في مصر، ومن أنجح برامجها التي قدمتها، برنامج ” على الناصية ” .