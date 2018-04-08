بالصور.. تدشين ” بي إم دبليو الفئة الثامنة ” خلال أسابيع

برلين(صدى):

ظهرت بي إم دبليو الفئة الثامنة، عشرات المرات أثناء الاختبارات، لكن الآن لم يعد أمامنا سوى بضعة أسابيع على ظهورها أمام العالم.

مقرر تدشينها في الصيف، تحديداً 15 يونيو حسب المصادر، وقد تم بالفعل التشويق للموديلات الإنتاجية عبر الفئة الثامنة الاختبارية، إلا أن التصميم ستُزال بعض تفاصيله العدوانية والحادة.. بالرغم من ذلك فالسيارات تمتلك واجهة أمامية رياضية وشبك عريض، مصابيح أمامية نحيلة، فتحات تهوية كبيرة.

النموذج الاختباري بحزمة M سبورت يبرز فيه التصميم الرياضي بشكل أفضل حيث لديه عجلات خفيفة الوزن، مكابس مكابح زرقاء، عتبات جانبية ديناميكية، مصد خلفي بفتحات تهوية وكذلك 4 عوادم.

في حين أن الكوبيه والكشف تكادان تتطابقان، إلا أن الكوبيه تصميمها أكثر عصرية حيث أنها تتميز بسقف منحدر، رفارف خلفية عضلية، جناح خلفي صغير، أما الكشف على ناحية أخرى، تصميمها أقل حدة بالخلفية وذلك بسبب السقف القابل للطي.

تعطينا الصور التجسسية أيضاً لمحة على الداخلية حيث يظهر مقود ثلاثي الشكل، عدادات قياسات رقمية عالية التقنية، لمسات معدنية، جير صغير.

خيارات مولدات الطاقة غالباً ما ستكون نفسها المتوفرة بالفئة السابعة، ما يعني بأن الفئة الثامنة ستقدم بمحرك تيربو مزدوج 3 لتر 6 سلندر بقوة 335 حصان، تيربو مزدوج 4.4 لتر 8 سلندر بقوة 445 حصان.

أما نسخة M8 الأعلى قوة، فمقرر تقديمها بنسخة محدثة من محرك M5 سعة 4.4 لتر 8 سلندر بقوة 640 حصان، كما هنالك شائعات عن تقديم نسخ M بيرفورمانس، هجينة بالقابس، فاخرة، بمحرك 12 سلندر.