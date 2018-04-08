حماقي يستفز لجنة تحكيم ” ذا فويس ” .. وأحلام ترد: بطيرك من على الكرسي

أماني الغامدي(صدى):

أستفز الفنان المصري محمد حماقي ، لجنة تحكيم برنامج المواهب ” ذا فويس ” عقب تعليقه على بدء الحلقة الأولى من البث المباشر في ذا فويس بمتسابقي فريقه، بقوله : ” بأنه من الطبيعي أن يبدأ البرنامج بأقوى الأصوات ” .

فيما أسرعت أحد أعضاء لجنة التحكيم الفنانة الإماراتية أحلام لترد عليه مازحة : ” هطيرك من على الكرسي ” .

وأكدت أحلام بدورها أن عادة ما يترك الفنان الأكثر قوة ليغني في الفقرة الأخيرة من الحفل، إلا أن حماقي رد عليها سريعاً قائلاً: ” لا ده في الحفلات بس ” .