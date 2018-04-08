الطيران المدني تطلق البرنامج التدريبي للدفعة الرابعة من قادة المستقبل

سعيد العجل(صدى):

انطلقت اليوم المرحلة الرابعة من برنامج قادة المستقبل الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، والتي خصصت للفتيات، حيث التحقت به (20) متدربة من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية للعمل بعدة قطاعات في الهيئة.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل المتميزين والمتميزات، في إطار سعي الهيئة لمواكبة التطورات المستقبلية، وما توليه من اهتمام بصناعة الإبداع وتطوير وتدريب الموارد البشرية لرفع مستوى الكفاءة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.

وأكد مساعد رئيس الهيئة للخدمات المشتركة الدكتور أيمن بن إبراهيم الشلفان ، حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير وتدريب الموارد البشرية بهدف تحقيق الاستراتيجية المنشودة بتوجيهات من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي ، مبيناً أن برنامج قادة المستقبل يأتي ضمن مبادرات الهيئة التي تهدف إلى صقل وتأهيل المتدربين والمتدربات وفق أعلى المعايير، وحصولهم على التدريب المتميز في التخصصات المرتبطة بقطاع الطيران المدني.

وأضاف الشلفان ” تسعى الهيئة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية وإيجاد فرص عمل متساوية لأبناء الوطن في قطاعاتها المختلفة، كما تعمل على تأهيل فتيات الوطن والاستثمار في طاقاتهنّ وإكسابهنّ الخبرات اللازمة وتنمية قدراتهنّ، وقد خصصت الدفعة الرابعة من برنامج قادة المستقبل للفتيات، والتحق بها (20) فتاة في وظائف إدارية وتشغيلية في قطاعات الهيئة موزعة على الرياض، والدمام، والمطارات ” .

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن مسارات محددة تضمن مرور المتقدمات بعدة مراحل وإخضاعهنّ للتقييم المستمر في كل مرحلة من مراحل البرنامج، بالإضافة إلى تصميم خطة متكاملة ومجدولة تتضمن التدريب النظري والتدريب على رأس العمل للمتدربات، والعمل على تطوير قدراتهنّ وحصولهنّ على التدريب المميز لإكسابهنّ الخبرات والمهارات وتطبيقها بعد تخرجنّ.

يذكر أن برنامج قادة المستقبل في مرحلته الرابعة يتضمّن برنامجًا مكثفًا على رأس العمل لمدة 16 أسبوعاً، وستتوزع التخصصات التي ستعمل بها المتدربات بعد التخرج على (مترجم قانوني، مدقّق تسهيلات، أخصائي أدلّة، أخصائي مواد خطرة، محلل بيانات، محلل تقارير إحصائية، أخصائي تراخيص اقتصادية، أخصائي أنظمة طيران، أخصائي موارد بشرية، أخصائي متابعة وتدقيق، مبرمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، أخصائي المسؤولية الاجتماعية، أخصائي الاتصال المؤسسي والتسويق، أخصائي تعاون دولي، محلل مالي، محلل استراتيجي).

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أطلقت برنامج قادة المستقبل عام 2015م، بهدف استقطاب واختيار أفضل الكوادر البشرية من خريجي الجامعات، وإعداد وتأهيل المتدربين للعمل بالوظائف التخصصية والإدارية بمختلف قطاعات الهيئة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في المطارات والقطاعات المختلفة في المجالات التخصصية والتشغيلية والإشراف والإدارة والقيادة.

