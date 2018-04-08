211 مليار ريال قيمة ارتفاع القروض العقارية للأفراد والشركات بنهاية 2017

علي القحطاني(صدى):

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، بيانات توضح ارتفاع القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية للأفراد والشركات بنهاية عام 2017 إلى حوالي 211.5 مليار ريال؛ حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 2% مقارنة بحوالي 206.9 مليار ريال في العام الذي يسبقه 2016.

وفي السياق نفسه، بلغت قيمة القروض الممنوحة للأفراد حوالي 121.4 مليار ريال بارتفاع قدره 10% مقارنة بعام 2016، حيث بلغت آنذاك 110.6 مليار ريال، بينما وصلت القروض الممنوحة للشركات بنهاية عام 2017 إلى نحو 90.1 مليار ريال منخفضة بحوالي 6% مقارنة بالعام الذي سبقه.