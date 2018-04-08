مراجعة البيانات دوريا في حساب المواطن لسببين

حمود العنزي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن هناك سببين لإجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع لبيانات المسجلين وتوافقها مع البيانات الرمسية المسجلة لدى الجهات الأخرى.

وأشار البرنامج في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات يتم تنبيه المستفيدين؛ وذلك لتحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، إضافة إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه.

يذكر أن يوم الثلاثاء المقبل 10 أبريل، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع السادسة لشهر مايو لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال الرابط هنا .