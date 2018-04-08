بلدية الرس تنفذ مشروعات الطرق الهيكلية

سالم المطيري(صدى):

بدأت بلدية محافظة الرس في ربط الطريق الدائري التابع لوزارة النقل بالطرقات الهيكلية داخل المحافظة، حيث سيتم العمل على ربط الدائري الشمالي بالدائري الجنوبي، وذلك بامتداد طريق الأمير فيصل بن مشعل.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الرس المهندس عيد العتيبي أن الطريق الدائري الشرقي جاري العمل على ربطه بالطريق الدائري الغربي، عن طريق الدائري الداخلي الجنوبي الذي تعمل البلدية حالياً على ربط أجزائه مع بعض ليكتمل بشكل نهائي.

ولفت إلى أن البلدية تحرص على فتح شبكة طرق هيكلية داخلية تساهم في تسهيل وانسيابية حركة المرور، وسرعة التنقل داخل المحافظة بكل يسر وسهولة، مبيناً أن هناك زيادة في الكثافة السكانية والنهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها محافظة الرس, مؤكداً أن هذه الطرق تحظى بدراسة وتحليل ومتابعة لتوافق أحدث معايير إنشاء الطرق وفق المقاييس والمعايير العالمية.