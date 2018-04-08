كين يشعر بالظلم بعد اعتبار ” إيركسين ” صاحب هدفه

نواف السالم(صدى):

يبدو أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أخطأ في احتساب أحد أهداف توتنهام في مباراة أمس أمام ستوك سيتي؛ حيث اعتبر أن صاحب الهدف هو كريستيان إيركسين على الرغم من إحراز كين للهدف.

واحتفل كين أمس فور تسجيله للهدف في شباك ستوك سيتي، في المباراة التي انتهت بثنائية لتوتنهام.

وعلى جانب أخر لم تظهر الكاميرات بوضوح إذا كانت لامست الكرة العرضية ايركسين أم كين.

ويبدو أن هاري كين يشعر بالظلم؛ حيث علق عقب المباراة قائلًا : ” أنا من سجلت الهدف أقسم بذلك، الكرة اصطدمت بالفعل في كتفي قبل أن تذهب للشباك “.