أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى ساعة متأخرة

إبراهيم الزهراني(صدى):

من المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مدينة الباحة وبعض محافظات المنطقة، اليوم الأحد، وتستمر حتى ساعة متأخرة من الليل.

وأوضحت التنبيهات الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، أن الأمطار ستستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

من جانبه، ناشد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة، وكذلك عدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وأشار إلى أنه من الضروري إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني عبر الرابط هنا .