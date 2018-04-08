بالصور.. شرطة الرياض تقيم برنامجاً توعوياً بعنوان ” وطننا أمانة “

سعيد العجل(صدى):

أقامت شرطة منطقة الرياض ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام برنامجاً توعوياً بعنوان: ” وطننا أمانة ” على مدى يومين متتاليين بقاعة الندوات والمحاضرات بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري لعدد من الضباط والأفراد منسوبي الأجهزة الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.

اشتمل على عدة محاور تهدف إلى زيادة الوعي والإدراك بالمسؤوليات الأمنية وآلية التعامل مع الحالات والقضايا الجنائية والأساليب المهنية في تمرير وتبادل المعلومات حسب تصنيفها من حيث الخصوصية الجنائية والسرية الأمنية، كما ألقى سعادة مدير شعبة التنسيق الجنائي العقيد / عبدالله بن محمد الخنفري محاضرتين تطرق خلالها إلى مهام رجل الأمن في المحافظة على أسرار عمله كونه أمين وحارس لمجتمعه ووطنه، صاحبها عرض مرئي من إعداد شعبة التوعية الأمنية بذات الصدد.

ويأتي ذلك ضمن برامج شرطة منطقة الرياض التوعوية والمعدة مسبقاً لرفع مستوى الكفاءة والتأهيل الأمني والمهني لمنسوبيها بإشراف ومتابعة من قبل سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء/ فهد بن زيد المطيري.

