أسبوع على تظاهرات الأحواز.. والمحصلة: قتلى وإصابات واعتقال المئات

طهران(صدى):

اعتقل النظام الإيراني، ما يقرب من 400 أحوازي في موجة المظاهرات التي اندلعت مؤخراً، اعتراضاً على العنصرية التي يمارسها ضد العرب الأحواز.

وانطلقت مسيرات ضخمة وتظاهرات لعرب منطقة الأحواز المحتلة غرب إيران، تندد بالتهميش المتعمد وطمس الهوية العربية في وسائل الإعلام الحكومية.

وبيَّنت مقاطع فيديو خلال الأيام الماضية، استخدام قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين السلميين.

يذكر أن المظاهرات اندلعت على خلفية بث للتلفزيون الحكومي في عيد النوروز برنامجاً للأطفال، استعرض الهويات العرقية في إيران دون أن يذكر العرب.