بالفيديو.. سحابة رعدية عجيبة تحلق في سماء الأفلاج

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، سحابة رعدية ضخمة، اتخذت شكل غريب من نوعه، تحلق في السماء، وذلك في شمال العجلية بمحافظة الأفلاج، جنوب العاصمة الرياض.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد أصدرت صباح اليوم، تنبيهًا متقدمًا بأتربة مثارة، تتسبب في شبه انعدام الرؤية على منطقة الرياض، فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق بالمملكة.