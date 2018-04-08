أفضل 5 أنواع مزيلات المكياج تحتاجها كل سيدة

أماني الغامدي(صدى):

من المعروف أنه بعد يوم طويل في العمل أو قضاء الوقت مع الأصدقاء، يمكن أن يؤثر المكياج على بشرتك، لذلك من المهم تنظيف آثاره قبل النوم مهما كنت متعبة أو كسولة لتجنب أي ضرر ممكن أن يحدث للبشرة.

ولذلك حرصت متخصصة في الجمال والموضة على تقديم أفضل أنواع مزيلات المكياج:

ميبيلين

تقدم ” ميبيلين ” مجموعة مختلفة من مزيلات المكياج، ومن ضمنها ” توتال كلين ” . وكل هذه الأنواع هي جيدة جداً لبشرتك وما عليكِ سوى وضع جزء من المزيل على منديل والبدء بمسحها، ومن المرة الأولى ستحصلين على بشرة نظيفة لا تشوبها شائبة.

نيتروجينا

يُعد منتج ” نيتروجينا ” لإزالة المكياج رائعًا لأنه خال من الزيوت ويمكنك استخدامه على وجهك وعينيكِ أيضًا، ويتميز بأنه لطيف على البشرة، فإذا لم ترغبي باستخدامه، يمكنك استخدام المناديل المزيلة للمكياج من ” نيتروجينا ” أيضًا.

مناديل كلين آند كلير

مع ” كلين آند كلير ” الأمر بسيط جدًا؛ لأنها مناديل جاهزة ولن تحتاجي لتطبيق مزيل مكياج على منديل أو قطعة قطن مثلاً، كما تتميز بأنها ترطب بشرتك وتنظفها من المكياج مع خلوها من الزيوت.

لا نكوم

تقدم لك ” لانكوم ” مزيل مكياج على هيئة تونر، وهو قادر على إزالة الآيلاينر العنيد والماسكارا وأحمر الشفاه. ضعي جزءاً من السائل على قطعة قطن وابدئي بمسح وجهك وستحصلين على لمسة مطفية مثالية لصاحبات البشرة الدهنية.

مناديل إستي لودر

تُعد مناديل ” إستي لودر ” من أفضل الماركات الشهيرة لإزالة المكياج. وقد تكون مكلفة بعض الشيء، ولكنها تستحق ذلك، فهي سهلة الاستخدام وفعالة جداً لتنظيف البشرة من آثار المكياج مهما كانت صعبة.