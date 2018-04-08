ظلم ” أردوغان ” يفرق بين زوجين في ليلة الزفاف

أنقرة(صدى):

” لم يستطيعوا تحمل هذا العرس السعيد، وقاموا باعتقاله ” هكذا علَّقت عروس تركية على اعتقال عريسها في ليلة الحنة، بعدما أقرت المحكمة حكماً بحبسه بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واعتقلت قوات الأمن التركية روحات أكبوغا، واقتادته إلى محكمة دياربكر مباشرة، وقرأت المحكمة نص الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات و9 أشهر بتهمة إهانة الرئيس ومن ثم إرساله إلى السجن.

توسلت

وبالرغم من الحكم الذي تفاجأ الجميع به، أقامت أسرة العروسين حفل الزفاف بدون العريس، حيث رافق العروس سارة التي توجهت من الكوافير إلى صالة حفل الزفاف بسيارة العرس المزينة، كما وضعت سترة العريس المعتقل على مقعده.

وخلال الحفل، رقص الحضور الدبكة، وتم تعليق الحلي في زي العروس التي قالت : ” لم يستطيعوا تحمل هذا العرس السعيد، وقاموا باعتقاله ليلة الحنة عمدًا طالبنا خلال المقابلة التي أجريناها معه داخل المحكمة بإقامة حفل الزفاف لكنهم رفضوا، لهذا أقمنا الحفل رغمًا عنهم ” .