ضبط أب احتجز ابنه 20 عاما داخل قفص خشبي

طوكيو(صدى):

تجرد أب ياباني من الرحمة، وأقدم على سجن، ابنه المعاق ذهنياً داخل قفص ضيق لمدة 20 عاماً، قبل أن تٌحرره الشرطة اليابانية.

أعلنت الشرطة اليابانية ، القبض على رجل يٌدعى ” يوشيتاني ياماساكي ” لاحتجازه ابنه البالغ حالياً 42 عاماً، داخل قفص خشبي بعلو متر وعرض 1.8 متراً في حجرة تابعة للمنزل العائلي ، في مدينة ساندا في منطقة هيوغو اليابانية .

ونقلت وسائل الإعلام المخلية ، عن الأب اعترافه بالواقعة ، قائلاً ” أرغمت ابني على العيش داخل قفص على مدى أكثر من عشرين عاماً لأنه كان يعاني مشكلات عقلية وكان سلوكه متهوراً ” .

وأشار الوالد إلى أنه كان يطعم ابنه، ويسمح له بالاستحمام بين الوقت والآخر.