ضبط أب احتجز ابنه 20 عاما داخل قفص خشبي
تجرد أب ياباني من الرحمة، وأقدم على سجن، ابنه المعاق ذهنياً داخل قفص ضيق لمدة 20 عاماً، قبل أن تٌحرره الشرطة اليابانية.
أعلنت الشرطة اليابانية ، القبض على رجل يٌدعى ” يوشيتاني ياماساكي ” لاحتجازه ابنه البالغ حالياً 42 عاماً، داخل قفص خشبي بعلو متر وعرض 1.8 متراً في حجرة تابعة للمنزل العائلي ، في مدينة ساندا في منطقة هيوغو اليابانية .
ونقلت وسائل الإعلام المخلية ، عن الأب اعترافه بالواقعة ، قائلاً ” أرغمت ابني على العيش داخل قفص على مدى أكثر من عشرين عاماً لأنه كان يعاني مشكلات عقلية وكان سلوكه متهوراً ” .
وأشار الوالد إلى أنه كان يطعم ابنه، ويسمح له بالاستحمام بين الوقت والآخر.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1023 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45244 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,