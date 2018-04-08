بالفيديو.. سليمان الماجد يفجر مفاجأة: يجوز للمخطوبة استعراض صورها أمام خطيبها

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ سليمان الماجد القاضي السابق، وعضو مجلس الشورى سابقاً، حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها، مؤكداً أنه لا يعرف دليلاً يحرم تبادل الصورة بين المخطوبة وخطيبها.

وأشار ” الماجد ” في رده على سؤال إحدى السيدات ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إلى أن الصور مربوطة بسد الذرائع ودراء المفاسد، إلا أنه من الأفضل ألا تتبادل الصور معه.

وقال ” الماجد ” : ” من باب الاحتياط فالأفضل ألا تتبادل معه الصور؛ لأنه قد يكون أحياناً قليل المروءة وضعيف الديانة فلا يحفظ حقها ” ، مؤكداً أن الصحيح أن تكون هناك رؤيا شرعية فإن لم تكف فيجوز تكرارها بدون خلوة.