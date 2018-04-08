بالفيديو.. سليمان الماجد يفجر مفاجأة: يجوز للمخطوبة استعراض صورها أمام خطيبها
أوضح الشيخ سليمان الماجد القاضي السابق، وعضو مجلس الشورى سابقاً، حكم إرسال المخطوبة بصورة لها إلى خطيبها، مؤكداً أنه لا يعرف دليلاً يحرم تبادل الصورة بين المخطوبة وخطيبها.
وأشار ” الماجد ” في رده على سؤال إحدى السيدات ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إلى أن الصور مربوطة بسد الذرائع ودراء المفاسد، إلا أنه من الأفضل ألا تتبادل الصور معه.
وقال ” الماجد ” : ” من باب الاحتياط فالأفضل ألا تتبادل معه الصور؛ لأنه قد يكون أحياناً قليل المروءة وضعيف الديانة فلا يحفظ حقها ” ، مؤكداً أن الصحيح أن تكون هناك رؤيا شرعية فإن لم تكف فيجوز تكرارها بدون خلوة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلامك ياشيخ الفاضل ليس له مستند شرعي ..اتق الله في خلق الله..
عبد الله 💙💙[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
إلى أين تذهب السعودية .. الانفتاح سيقضي علينا قريبا
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6876 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة ليست بالشرع المشكلة بالمرجلة والمروءة ما حد يضمن لبنته اذا أرسلت صورها لخطيبها ما يطلع عديم المرجلة وينشر صورها ويبتزها بعد
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 710 ] نشر منذ 54 دقيقة
…وبكرا لا مانع من ان ترسل صورها بالمايوه كون هذا يزيد الألفه…. واينك يا سماحة الشيخ محماس
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26875 ] نشر منذ 54 دقيقة
الي يبغي بنت الناس يشوفها في بيت ابوها
عهود الراشد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 50 دقيقة
الله وكبر يا ذي الصورة الحين صارت بطلة البنت ،الصور الحين منتشرة في كل مكان البنات ما خلو شي في السنابات .
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 47 دقيقة
كل يوم يطلع لنا متمشيخ يقدح من راسه , انتو ماتخافون من الله ؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45244 ] نشر منذ 38 دقيقة
ويش ذا السوالف ياشيخ ..!!؟
,, هداك الله ,,
Sultan[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 23 دقيقة
السلام عليكم
اولا : تعجبت من التعليقات اتمنى قبل ما الواحد يفتي ويدخل في ذمم الخلق يقراء الموضوع كذا مره حتى يفهم اش الموضوع.
ثانيا: الشيخ ما أخطاء ولم يفتي كان يتكلم بمنطق فقط
يعني الان ….. العادات والتقاليد تختلف من عائلة الى عائلة أخرى في اللي مايرف زوجتة الأ يوم الفرح وفي اللي عندهم النظرة الشرعية وفيه ناس عندهم فترة الخطوبة ما عندهم مانع انه يجلسوا مع بعض ويطلعوا ………..الخ وهو تكلم الشيخ بما يرى أنة الصح وقال تأخذ البنت الحذر من الصور ، بالعكس الشيخ نصح واشتهد وجزاه الله كل الخير
العالم يتغير وحنى زي ماحنى مكانك قف
اتمنى نبني عقولنا ونطهرها من التحجر
Sultan[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 21 دقيقة
السلام عليكم
اولا : تعجبت من التعليقات اتمنى قبل ما الواحد يفتي ويدخل في ذمم الخلق يقراء الموضوع كذا مره حتى يفهم اش الموضوع.
ثانيا: الشيخ ما أخطاء ولم يفتي كان يتكلم بمنطق فقط
يعني الان ….. العادات والتقاليد تختلف من عائلة الى عائلة أخرى في اللي مايشوف زوجتة الا يوم الفرح وفي ناس عندهم النظرة الشرعية وفيه ناس عندهم فترة الخطوبة ما عندهم مانع انه يجلسوا مع بعض ويطلعوا ………..الخ وهو تكلم الشيخ بما يرى أنة الصح وقال تأخذ البنت الحذر من الصور ، بالعكس الشيخ نصح واشتهد وجزاه الله كل الخير
العالم يتغير وحنى زي ماحنى مكانك قف
اتمنى نبني عقولنا ونطهرها من التحجر
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1507 ] نشر منذ 21 دقيقة
هم السرورية ولو غطو على ما ينتهجون