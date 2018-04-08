بالصور.. سيدة تلتقط سيلفي أثناء اقتيادها كرهينة تحت تهديد السلاح

برازيليا(صدى):

نجحت إمرأة برازيلية تٌدعى ” ماريا أناليا دا كونسيساو ، 60 عاماً ” ، في التقاط صورة سيلفي أثناء اقتيادها كرهينة تحت تهديد السلاح ، عندما كانت تقف في محطة للحافلات في وسط مدينة ساو باولو بالبرازيل .

وكانت تعرضت ماريا لمباغته من سيدة مسلحة ووضعت سكينا على عنقها وقالت: “ سوف تنقذيني…. اتصلي بالصحافة ” .

وعلى الرغم من تعرض حياتها للخطر، تظاهرت ماريا بالبحث عن رقم الوكالات الصحافية، وتمكنت من التقاط صورة سيلفي لنفسها والسكين حول عنقها، قبل أن ترسلها إلى طبيبها االذي كان لديها موعد معه في ذلك اليوم، والذي بدوره أبلغ الشرطة ، التي تمكنت من تحرير ماريا وضبط السيدة المسلحة .