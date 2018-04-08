رئيس هيئة الترفيه: ” مجتمعنا منفتح جدا.. ومدننا ستصبح عالمية “

عادل الحربي(صدى):

أوضح أحمد الخطيب، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن مدن المملكة ستصبح مثلها مثل المدن العالمية، وذلك تعليقًا منه على الجهود المبذولة من الهيئة، والتي كان آخرها إعلان شركة ” ايه إم سي ” ، بشأن افتتاح أول دار عرض سينمائية بالمملكة الشهر الجاري، وذلك في إطار رؤية 2030.

جاء ذلك خلال حديث تليفزيوني له مع قناة ” سي إن إن ” الأمريكية، حيث قال: ” لدينا مجتمع منفتح جدًا، فالملايين من الأشخاص يسافرون للترفيه والذهاب للمسارح لمشاهدة العروض والسينما ” .

وتابع ” الخطيب ” : ” بالإضافة إلى ذلك، 70% من الـ30 مليون سعودي هم تحت سن الـ30 عامًا وعليه يتطلعون لخيارات السعادة والترفيه ” ، مشيرًا إلى أن ذلك قد سهل عليهم تطبيق كل فعاليات الترفيه في 2017 ومطلع 2018.

واستطرد رئيس هيئة الترفيه: ” في 2017، كان لدينا 2200 فعالية ترفيه حضرها أكثر من 9 ملايين شخص، وجلبنا مختلف أنواع العروض، والعام الجاري سيكون هناك عرض لسيرك دي سو لاي في الرياض والعديد من العروض الأخرى القادمة، وأعتقد أن الأمور تسير للأمام بصورة جيدة جدًا والناس يتقبلون كل ما نقوم به ” ، مؤكدًا أن الرياض وجدة والمدن الكبرى بالمملكة ستكون مثل أي مدينة عالمية أخرى.

فيما كشف ” الخطيب ” ، عن رغبة الهيئة في الاستفادة من إنفاق السعوديين خارج البلاد، والذي ويقدر بـ20 مليار دولار سنويًا تقريبًا، ليتم إنفاقها على الترفيه والسياحة، لافتًا إلى تخطيط الهيئة لتنويع اقتصاد المملكة وجلب السعادة للبلاد،فضلًا عن خلق فرص عمل عديدة.