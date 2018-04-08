استشارية توضح حقيقة العلاقة المتداولة بين الجرب واللحوم والجلود

علي القحطاني(صدى):

أوضحت استشارية الأمراض الجلدية الدكتورة ميساء عشماوي، حقيقة علاقة الجرب في مدارس مكة باللحوم والجلود المنتشرة أخبارها.

ونفت ” عشماوي ” في برنامج ” يا هلا ” على قناة خليجية، علاقة الجرب بتلك اللحوم، موضحةً أن الجرب أنواع؛ منه نوع يخصُّ الإنسان وآخر يخصُّ الحيوان، ولا يعيش أو يتكاثر جرب الحيوان على جلد الإنسان، وكذلك العكس لا يعيش جرب الإنسان أو يتكاثر على جلد الحيوان.

كما نفت أي علاقة للجرب بمستوى النظافة الشخصية قبل الإصابة به، مؤكدة أن المصدر الرئيس للمرض وسرعة انتشاره هو العدوى، موصية بالاهتمام بنظافة ملابس المصاب بالجرب، والتعرُّض لدرجات حرارة عالية، بالإضافة إلى غسل الملابس وأغطية النوم بالماء الحار أو تعريضها لحرارة الشمس المباشرة أو وضعها داخل كيس مفرغ من الهواء لمدة أسبوع.

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