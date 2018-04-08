ميسي يستغل إصابة صلاح لإشعال الصراع على الحذاء الذهبي

ماجد محمد(صدى):

اشتد الصراع على الحذاء الذهبي؛ عقب إمطار نجم برشلونة ليونيل ميسي شباك ليغانيس بثلاثية نارية، أمس السبت، في إطار الدوري الفرنسي.

واعتلى ميسي صدارة هدافي الدوريات الأوروبية عقب هاتريك الأمس، برصيد 29 هدفًا؛ ليتساوى مع محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

ولم تأتي الظروف في صالح صلاح الذي تغيب أمس عن مباراة فريقه أمام إيفرتون؛ لإصابته حيث استغل نجم برشلونة إصابة اللاعب ليلاحقه في السباق نحو الحذاء الذهبي .

واحتل المركز الثالث نجم البايرن الألماني روبيرت ليفاندوفسكي بـ 52 نقطة، وخلفه بنفس الرصيد هداف لاتسيو الإيطالي تشيرو إيموبيلي.