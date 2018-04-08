5 أعطال بسيارتك تجنب إصلاحها بنفسك

متابعات(صدى):

من وجهة نظر البعض فإن إصلاح مشكلات السيارة قد يكون سهلاً ولا يتطلب متخصصاً، ومن هذا المنطق أوضح أحد المتخصصين في عالم السيارات، 5 أعطال يجب أن يبتعد عنها أصحاب السيارات واللجوء إلى فني متخصص لإصلاحها.

1. مشاكل الكهرباء

أوضح المتخصص أن السيارة الواحدة تمتلك عدد لا نهائي من الأسلاك الكهربائية المتداخلة، والتي يصل وزنها في بعض السيارات إلى وزن شخص بالغ، ونصح الموقع ضرورة التوجه إلى متخصص وعدم المحاولة في إصلاح العطل.

2. طلاء السيارة

أن عملية طلاء السيارة وإعادة تجديدها، يجب أن تكون من خلال متخصص لقدرته على تجنب الأبخرة الضارة، الناتجة عن عملية الطلاء.

3. إصلاح الوسادة هوائية

قدمت المتخصص تحذيرًا شديدًا لمن يفكر في إصلاح مشاكل الوسائد الهوائية بنفسه دون الرجوع إلى متخصص، فعملية فك الوسائد الهوائية تبدو سهلة، ولكن إعادة تركيب الوسائد الهوائية الجديدة تتطلب فني متخصص.

4. الفرامل

أن استبدال الفرامل بالسيارة من الأشياء البسيطة، ولكنها قد تعرض حياتك إلى الخطر فى ححالة تجربة استبدالها بنفسك دون الرجوع لمتخصص.

5. استبدال الزجاج الأمامي

حذر المتخصص من محاولة استبدال الزجاج الأمامي دون الرجوع إلى متخصص في تركيب زجاج السيارات، مما قد يتسبب في تسريبات المياه والسوائل إلى داخل السيارة، والذي يعمل مع مرور الوقت إلى تدمير الأجزاء الداخلية.