بالفيديو.. لحظة انتحار رجل باشعال النيران في نفسه داخل محطة وقود

عمّان(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة انتحار رجل بإشعال النار في نفسه داخل محطة وقود بعمان.

حيث دخل الرجل بسيارته محطة الوقود، ثم نزل منها وطلب من العامل وضع البنزين وفجأة أشعل النيران في جسده بالكامل وراح يركض في المكان وهو مشتعل ، ولم يؤكد ناشر الفيديو عما تعرض له الرجل .