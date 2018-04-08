بالفيديو.. لحظة انتحار رجل باشعال النيران في نفسه داخل محطة وقود
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة انتحار رجل بإشعال النار في نفسه داخل محطة وقود بعمان.
حيث دخل الرجل بسيارته محطة الوقود، ثم نزل منها وطلب من العامل وضع البنزين وفجأة أشعل النيران في جسده بالكامل وراح يركض في المكان وهو مشتعل ، ولم يؤكد ناشر الفيديو عما تعرض له الرجل .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1020 ] نشر منذ 45 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 22 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45233 ] نشر منذ 19 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,