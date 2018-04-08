بالفيديو.. عمرو أديب يقصف جبهة قطر: جاهزين لحفر قناة سلوى مع السعودية

فهد السالم(صدى):

علق الإعلامي المصري، عمرو أديب، على مشروع قناة سلوى البحرية، مؤكدًا أن القطريين أصيبوا بحالة من الهستيريا بعد قرار المملكة بحفر قناة سلوى التي ستحول الدوحة بالفعل إلى جزيرة بعدما كانت شبه جزيرة.

ووجه عمرو أديب رسالة إلى مواطني المملكة من خلال برنامجه ” كل يوم ” على إحدى الفضائيات المصرية، قائلًا: ” للسعوديين .. أخوانكم المصريين جاهزين بخبرتهم في حفر قناة سلوى.. سبق لمصر أنها عملت قناة السويس الجديدة ومصر جاهزة لخدمة أخوانهم في السعودية حتى يقف أقزام قطر وهم بيشوفوا السعودية وهي بتتحرك ومصر وهيا بتحفر. ”

وأشار الإعلامي المصري إلى أن القناة ستحفر داخل الحدود السعودية بطول حدودها مع قطر بطول 60 كليومترًا، مضيفًا: ” كل يوم تتقزم القضية القطرية وستنتهى بالكلية فى المستقبل ” ، كما لفت إلى أن الحدود البرية الوحيدة للدوحة هي مع الرياض ولكن هذه الحدود ستنتهي قريبًا.