بعد مجزرة دوما.. الخارجية: يجب إيقاف المآسي في سوريا

عادل الحربي(صدى):

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها وقلقها من هجوم النظام السوري بغازي الأعصاب والكلور على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين من النساء والأطفال.

وأكدت الوزارة، على ضرورة إيقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف١ وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤، مشددة على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا.

وكان النظام السوري، قد شن قصفاً بالكيماوي المحرم دولياً على مدينة دوما، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدنياً وإصابة الآلاف.

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