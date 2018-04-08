النظام السوري يتبجح: لم نقصف دوما بالكيماوي وما يحدث ” مسرحية “

دمشق(صدى):

زعمت السلطات السورية، بأنها لم تشن قصفاً بأسلحة كيميائية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، واصفة القصف الذي شنته بأنه ” ضربات موجعة ” .

وأوضحت أن ما يجري في دوما الآن ” مسرحية ” ، مشيرة إلى أنها شنت عملية عسكرية حاسمة على دوما فقط.

يذكر أن القصف الذي شنه النظام السوري على دوما، كان قصفاً بغازي الأعصاب والكلور وقد أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة ما يزيد عن ألف.

فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تجدد القصف مرة أخرى صباح اليوم الأحد، على دوما.