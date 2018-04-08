فيديو قديم يكشف علاقة سارة الودعاني بزوجها

نورة الشهري(صدى):

كشف مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة العلاقة بين الفنانة السعودية سارة الودعاني، وزوجها عبدالوهاب السياف، حيث كانا مرتبطين بصداقة جمعتهما قبل الزواج الذي تم الجمعة الماضية .

يٌشار إلى أن زوجها عبدالوهاب السياف، المشهور بلقب “ هوبي سياف ” ، رجل أعمال يزاول نشاطات في مجالات الأكشاك “ البوثات ” وغيرها من المجالات الشبابية في السعودية، وفق ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الودعاني قبل فترة مقطع فيديو يظهر في بدايته ثلاثة شباب، بدأت بالتعريف عن هواياتهم، وكان من بينهم زوجها عبدالوهاب.

كما تظهر الودعاني في فيديو آخر رصده النشطاء مع زوجها يشيدان بأكلة، وتؤكد هي أنها لم تجربها بعد وأنها تريد أن تفعل ذلك.