عطيف: لا أرغب في الرحيل عن الهلال وانتظر قرار الإدارة
أبدى نجم الهلال الدولي عبد الله عطيف، رغبته في تجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح اللاعب أنه تلقى عروض من أندية أخرى إلا أنه لا يرغب في الرحيل عن الهلال، لافتًا إلى أنه ينتظر أن تبادر إدارة الأزرق برئاسة الأمير نواف بن سعد؛ لتجديد عقده وحسم مصيره.
وعن مواجهة الأهلي والهلال، امس السبت، وخروجه مصابًا، أوضح أنه سيعمل باجتهاد؛ لكي يستطيع اللحاق بفريقه أمام الفتح الخميس المقبل.
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
*لاعب متمكن وممكن أطلق عليه الأستاذ في حطاته للكره للمهاجمبن👍👌 لاعب يمتع ولديه تحكم وكنترول ما شاء الله تبارك الرحمن.. لاعب يحتاج توظيفه في خانته فقط محور هجومي خلف المهاجمين.. عطيف لازم يجدد للزعيم طول ما وجه السعد الله يسعد أيامه موجود وأعضاء شرف الهلال ومحبيه على قدم وساق*
فالنا الدورىرررررري