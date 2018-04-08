عطيف: لا أرغب في الرحيل عن الهلال وانتظر قرار الإدارة

ماجد محمد(صدى):

أبدى نجم الهلال الدولي عبد الله عطيف، رغبته في تجديد عقده مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح اللاعب أنه تلقى عروض من أندية أخرى إلا أنه لا يرغب في الرحيل عن الهلال، لافتًا إلى أنه ينتظر أن تبادر إدارة الأزرق برئاسة الأمير نواف بن سعد؛ لتجديد عقده وحسم مصيره.

وعن مواجهة الأهلي والهلال، امس السبت، وخروجه مصابًا، أوضح أنه سيعمل باجتهاد؛ لكي يستطيع اللحاق بفريقه أمام الفتح الخميس المقبل.