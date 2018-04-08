القوات التركية تحتل أراض في العراق.. ومخاوف من كوارث إنسانية

أنقرة(صدى):

كشف مسؤول عراقي، اليوم الأحد، عن خطورة القصف التركي على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا، مؤكداً أنه من شأنه أن يحدث كوارث جغرافية وإنسانية في هذه المنطقة.

وأوضح أبو بكر عبدالله، رئس كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كردستان، أن القصف التركي نتج عنه نزوح الكثير من المدنيين، وكذلك تدمير أراض زراعية، واصفاً الوضع بـ ” المأسوي ” .

يذكر أن القصف التركي على إقليم كردستان العراق، أمس السبت، قد أسفر عن إصابة شخصين ونزوح نحو 100 عائلة من قضاء سوران في محافظة أربيل

كما تمكنت القوات التركية من احتلال أراضي في الإقليم الكردي العراقي، وتوغلت لمسافة 20 كيلومتراً وشرعت فى إقامة مقار عسكرية لها.

يذكر أن القوات اتلركية قد أحكمت السيطرة على منطقة عفرين السورية، ضمن خططتها للتوسع في الأراضي العربية.