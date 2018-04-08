بالفيديو.. ممثلة خليجية شهيرة : ” بلبس بيجامة مرقعة بالبيت “

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفنانة الكويتية سارة القبندي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو من بث مباشر لها وهي بالمنزل .

وظهرت سارة في الفيديو وهي تضع ماسك على وجهها وتتحدث عن الملابس التي ترتديها داخل المنزل .

وقالت سارة في الفيديو، ” أنا بلبس بيجامة مرقعة في البيت .. يعني بنطلون شكل بلوزة شكل .. كيفي في بيتنا أنا ” .

وتابعت سارة ، ايه بلبس كده يعني هكون جالسة بالبيت وألبس نفنوف والكعب وأحط مكياج لا طبعا حتى لو بنت شيوخ ما بتعمل كده “.