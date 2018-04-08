بالفيديو.. ممثلة خليجية شهيرة : ” بلبس بيجامة مرقعة بالبيت “
شاركت الفنانة الكويتية سارة القبندي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو من بث مباشر لها وهي بالمنزل .
وظهرت سارة في الفيديو وهي تضع ماسك على وجهها وتتحدث عن الملابس التي ترتديها داخل المنزل .
وقالت سارة في الفيديو، ” أنا بلبس بيجامة مرقعة في البيت .. يعني بنطلون شكل بلوزة شكل .. كيفي في بيتنا أنا ” .
وتابعت سارة ، ايه بلبس كده يعني هكون جالسة بالبيت وألبس نفنوف والكعب وأحط مكياج لا طبعا حتى لو بنت شيوخ ما بتعمل كده “.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 2 ساعتين
سخافة وقلةحياء
للاسف التفسخ وقلة الحياء اصبحت من مظاهر الانفتاح التي يفتخر بفعلها البعض
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3183 ] نشر منذ 2 ساعتين
في بيتك انت حره لو من غير هدووووم- بس لاتطلعين قدام الناس-
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6871 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب حنا وش نستفيد من هالخبر التافه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26875 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ما احد سئلك
رااايق[ عدد التعليقات: 4404 ] نشر منذ 1 ساعة
لبسي اللي تلبسين *!! حتى لو لبستي شراب اخضر و مأستك من وفوووق بس *! كيفششش*!! ههههههههه
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أنت مسمكرة وجهك بورشة ولا أيش *!!
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قال ماسك قال *!! هههههههههههههه
ابو راكان[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 دقيقة
طيب وش ذخلنا فيها
عسها مرطا