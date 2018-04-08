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  3. بالفيديو.. ممثلة خليجية شهيرة : ” بلبس بيجامة مرقعة بالبيت “

بالفيديو.. ممثلة خليجية شهيرة : ” بلبس بيجامة مرقعة بالبيت “

بالفيديو.. ممثلة خليجية شهيرة : ” بلبس بيجامة مرقعة بالبيت “
خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفنانة الكويتية سارة القبندي جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو من بث مباشر لها وهي بالمنزل .

وظهرت سارة في الفيديو وهي تضع ماسك على وجهها وتتحدث عن الملابس التي ترتديها داخل المنزل .

وقالت سارة في الفيديو، ” أنا بلبس بيجامة مرقعة في البيت .. يعني بنطلون شكل بلوزة شكل .. كيفي في بيتنا أنا ” .

وتابعت سارة ، ايه بلبس كده يعني هكون جالسة بالبيت وألبس نفنوف والكعب وأحط مكياج لا طبعا حتى لو بنت شيوخ ما بتعمل كده “.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 2 ساعتين

سخافة وقلةحياء

للاسف التفسخ وقلة الحياء اصبحت من مظاهر الانفتاح التي يفتخر بفعلها البعض

[ عدد التعليقات: 3183 ] نشر منذ 2 ساعتين

في بيتك انت حره لو من غير هدووووم- بس لاتطلعين قدام الناس-

[ عدد التعليقات: 4404 ] نشر منذ 1 ساعة

لبسي اللي تلبسين *!! حتى لو لبستي شراب اخضر و مأستك من وفوووق بس *! كيفششش*!! ههههههههه
*
أنت مسمكرة وجهك بورشة ولا أيش *!!
*
قال ماسك قال *!! هههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 1 دقيقة

طيب وش ذخلنا فيها

عسها مرطا

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