أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ثادق العام

سعيد العجل(صدى):

أوضحت ” صحة الرياض ” أن (55.211) مريضاً راجعوا مستشفى محافظة ثادق العام خلال العام الماضي 1438هـ ، حيث أستفاد (34.272) مريضاً من خدمات الطوارئ والإسعاف فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ( 20.939) مراجع .

وأضافت ” صحة الرياض ” أن المستشفى أجرى (20.924) فحص مخبري وشعاعي، منها (15.164) فحص مخبري، و(5.760) فحص شعاعي ، إضافة إلى إجراء (216) عملية جراحية كبرى لمختلف التخصصات الطبية، فيما بلغ إجمالي عمليات جراحة اليوم الواحد (201) عملية جراحية ليصل الاجمالي للعمليات الجراحية (417) عملية جراحية خلال نفس الفترة .

كما قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة ثادق خدماتها لعدد (31867) مراجع، خلال العام الماضي ، ووفقاً للإحصائية قدم مركز الرعاية الصحية بثادق خدماته لـ(8.807) مراجع ، فيما قدم مركز صحي رويغب خدماته لـ(5.849) مراجع، ومركز صحي رغبة (4.097) مراجع، بينما أستفاد من خدمات مركز صحي الحسي (4.861) مراجع، ومركز الرويضة (3.046) مراجع، البير(2.962) مراجع، ومركز الرعاية الصحية الأولية بالصفرات (2.245) مراجع .

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام “التراخيص الصحية الالكترونية” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.