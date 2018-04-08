السومة يطالب بالرحيل.. والإدارة تمنعه من المقابلات التلفزيونية

نواف السالم(صدى):

جاء موقف عمر السومة مهاجم الأهلي ضد مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف، أمس السبت، الحدث الأبرز في موقعة الحسم بين الاهلي والهلال في إطار الجولة الـ 25 من دوري المحترفين؛ والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكشفت مصادر عن اشتعال الاشتباك بين ريبروف والسومة داخل غرفة الملابس، عقب انتهاء المباراة؛ على خلفية استبداله في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت إدارة الأهلي رفضت طلب قناتي ” KSA SPORTS ” ، و ” MBC PRO SPORTS ” ، بإجراء مقابلة مع ” السومة ” عقب نهاية المباراة.

وذكرت مصادر أن السومة طالب الإدارة بفسخ تعاقده؛ على خلفية المعاملة السيئة التي يتلقاها من المدرب الأوكراني.

وفي هذا السياق أبدى عدد من الجماهير غضبهم من تصرف السومة الغير لائق وانفعاله، بينما تضامن معه أخرين؛ مطالبين بسرعة إقالة ريبروف.