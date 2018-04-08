أمانة جدة تدعو المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات البلدية

نايف السالم(صدى):

دعت أمانة محافظة جدة المواطنين إلى التعاون معها والتبليغ عن أي مخالفة بلدية في المحافظة من خلال تطبيق البلاغات الجغرافية 940.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التقديم يكون من خلال إدخال البيانات، ثم تحديد موقع البلاغ، واختيار نوع البلاغ، ثم إدخال تفاصيل البلاغ سواء كانت صورة أو فيديو، وأخيرًا إرسال البلاغ.