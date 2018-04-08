أمانة جدة تدعو المواطنين إلى التبليغ عن المخالفات البلدية
دعت أمانة محافظة جدة المواطنين إلى التعاون معها والتبليغ عن أي مخالفة بلدية في المحافظة من خلال تطبيق البلاغات الجغرافية 940.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن التقديم يكون من خلال إدخال البيانات، ثم تحديد موقع البلاغ، واختيار نوع البلاغ، ثم إدخال تفاصيل البلاغ سواء كانت صورة أو فيديو، وأخيرًا إرسال البلاغ.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 9545 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف يا أمانة جدة يوجد بلاغات لكن لا يوجد اي تفاعل منكم وبعض البلاغات تغلق دون حل