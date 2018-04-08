بالصور .. نجوم الفن يهنئون شيرين وحسام حبيب بزفافهما

نورة الشهري(صدى):

وجه الفنان المصري تامر حسنى، رسالة تهنئة للفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، بعد ساعات من حفل زفافهما الذي أقيم أمس السبت، بإحدى الفيلات بالقاهرة، في جو عائلي بهيج.

حيث دون الفنان تامر حسنى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” مليون مبروك لأصدقاء العمر ربنا يسعدكم ويبعد عنكم أى شر سمعونا زغروطة يا بنات وزغرطي يا أم صلاح ” .

كما تقدمت الفنانة إلهام شاهين، بالتهنئة للعروسين بنشر صورة لها برفقتهما في حفل الزفاف الذي أٌقيم بفيلا والد العريس ، وعلقت عليها ” أحلى عروسين شيرين وحسام.. بحبك يا شيرين ” .

ومن جانبها تمنت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي السعادة لصديقتها شيرين عبدالوهاب ، قائلة ” كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة شيرين فرحتها الكبيرة، وأقول لك ألف مبروك ويا رب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا، يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا أجمل شيرين… بحبك أوي ” .